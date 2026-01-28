El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir tormentas y lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque las lluvias serán escasas en comparación con lo que se anticipa para la tarde. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, las condiciones se tornarán más inestables, con un aumento en la probabilidad de tormentas, que alcanzará hasta un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas podrían ascender ligeramente, alcanzando hasta 10 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La precipitación acumulada a lo largo del día podría ser significativa, con valores que oscilan entre 0.3 y 3 mm, siendo más intensos en la tarde. Las rachas de viento, provenientes del sur y suroeste, alcanzarán velocidades de hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

Es recomendable que los residentes de Caldas de Reis se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando paraguas y abrigos si planean salir. Las condiciones podrían ser propicias para la formación de charcos y pequeñas inundaciones en áreas de drenaje deficiente, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día de hoy en Caldas de Reis estará marcado por un cielo cubierto, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento notable. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para navegar este día inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.