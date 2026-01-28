El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 2 mm en las horas más intensas, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea significativa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con un 65% de probabilidad de tormenta en ese periodo. Sin embargo, a partir de las 13:00, la probabilidad de tormenta disminuirá a cero, lo que podría dar paso a un cielo más despejado hacia el final de la jornada.

Los residentes de Bueu deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, así como un ambiente fresco y ventoso. Se aconseja tomar precauciones al salir y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.