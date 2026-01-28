El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 6 grados durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total acumulado de aproximadamente 1.5 mm, siendo más intensas en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante estas franjas horarias.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sureste, pero se mantendrá en rangos similares de velocidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad de tormenta entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que podrían producirse descargas eléctricas en la zona, especialmente en la madrugada. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá significativamente, quedando en un 0% entre las 13:00 y las 19:00.

El ocaso se producirá a las 18:43, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frío se intensificará. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que podrían bajar hasta los 5 grados . Es recomendable que los habitantes de Barro se preparen para un día fresco y húmedo, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante las horas de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.