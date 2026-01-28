El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Baiona se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá predominante, con intervalos de lluvia que podrían intensificarse en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sureste con rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 81% al final de la jornada. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede contribuir a la sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en las horas más activas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 7 de la tarde y la 1 de la noche. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad en las primeras horas del día y un 35% en la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de lluvia escasa y, en ocasiones, más intensa. La visibilidad podría verse afectada, especialmente durante las tormentas, por lo que se aconseja precaución en las carreteras y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, Baiona experimentará un día de clima variable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.