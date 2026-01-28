El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque con la posibilidad de lluvias escasas en varios momentos del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 3 mm en total.

Desde la madrugada hasta el mediodía, las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 a 6 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 95% durante gran parte del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 20 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Se anticipa que las rachas máximas podrían alcanzar hasta 44 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes. Las tormentas también son una posibilidad, con un 65% de probabilidad en las primeras horas del día y un 70% en la tarde. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa sea leve, sin grandes impactos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente a alrededor de 10 grados, lo que sugiere que será un final de jornada fresco y húmedo.

En resumen, los habitantes de As Neves deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas más frías del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.