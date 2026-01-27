El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% y una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8-9 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las primeras horas del día, con velocidades que alcanzarán hasta 65 km/h desde el suroeste. A lo largo del día, el viento se mantendrá activo, con velocidades que oscilarán entre 18 y 56 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad.

La precipitación acumulada se espera que sea variable, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en los periodos más intensos. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la mañana y la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias pueden disminuir ligeramente, la posibilidad de tormentas seguirá presente. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Es fundamental que los residentes se preparen para estas condiciones, manteniendo la precaución y siguiendo las recomendaciones de las autoridades locales.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en varios periodos del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al inicio del día, descendiendo a 6 grados por la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas que se extenderá a lo largo del día. La situación meteorológica indica un 95% de probabilidad de tormenta, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intensas y actividad eléctrica.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.