El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas que se extenderá a lo largo del día. La situación meteorológica indica un 95% de probabilidad de tormenta, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles lluvias intensas y actividad eléctrica.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera pesada y potencialmente incómoda. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 3 mm en las primeras horas, con intervalos de lluvia que podrían intensificarse en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos del día, lo que significa que es muy probable que los residentes experimenten chubascos a lo largo de la jornada. Las lluvias serán intermitentes, pero se espera que en algunos momentos sean intensas, especialmente durante las tormentas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Esto puede generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, ya que el viento puede ser fuerte y las condiciones de la carretera pueden deteriorarse debido a la lluvia.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las tormentas pueden disminuir un poco, la posibilidad de lluvias persistirá. La puesta de sol se producirá a las 18:42, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un paisaje dramático bajo un cielo tormentoso.

Hoy, 27 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será un fenómeno constante. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 2 mm en las primeras horas, con intervalos de lluvia escasa en algunos momentos.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% y una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.