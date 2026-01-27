El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. En la mañana, se espera una temperatura de 14 grados, que descenderá a 8 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que alcanzará velocidades de hasta 25 km/h desde el suroeste, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h en los momentos más intensos de la tormenta.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 95% durante la mañana y la tarde, lo que indica que las condiciones serán propicias para la formación de tormentas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, se prevé que las precipitaciones acumuladas sean de aproximadamente 10 mm, con picos de lluvia en los periodos de mayor actividad tormentosa. Las lluvias serán intermitentes, pero se espera que sean lo suficientemente intensas como para causar charcos y posibles inundaciones en áreas vulnerables.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente cubierto con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que evite desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor inestabilidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que es probable que se produzcan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente gris y húmedo, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas pero constantes. La probabilidad de precipitación es del 100% durante los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

