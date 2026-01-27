El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% y una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, que abarcan desde la mañana hasta la tarde. Se espera que la temperatura oscile entre los 7 y 14 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 64% y el 85%, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más aguda, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con rachas de 35 km/h por la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la tarde, aunque aún se mantendrán en niveles significativos.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas, especialmente entre las 11:00 y las 15:00. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque las lluvias sean escasas, la combinación de tormentas y viento puede generar condiciones adversas en la circulación y en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las tormentas disminuyan gradualmente. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando mínimos de 7 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:42, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un cielo dramático y cambiante.

Es recomendable que los ciudadanos de Vigo se preparen para un día de clima inestable, llevando consigo paraguas y abrigos, y evitando actividades al aire libre que puedan verse afectadas por las condiciones meteorológicas adversas.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas, cuando se prevén las mayores precipitaciones.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que es probable que se produzcan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al inicio del día, descendiendo gradualmente a medida que avancen las horas, alcanzando mínimos de 4 grados hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.