El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío intenso, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 5 mm en las primeras horas, con lluvias más ligeras de 0.1 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 100% entre las 01:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este período. Los intervalos nubosos continuarán a lo largo del día, con una ligera mejora en la tarde, aunque las posibilidades de tormenta seguirán presentes.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto puede generar condiciones de viento fresco, especialmente en áreas expuestas. Las rachas más fuertes se sentirán en la mañana, con una disminución en la intensidad del viento hacia la tarde.

Los residentes de Valga deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas. Se recomienda llevar ropa adecuada y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Hoy, 27 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será un fenómeno constante. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 2 mm en las primeras horas, con intervalos de lluvia escasa en algunos momentos.

Hoy, 27 de enero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 95% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles interrupciones y precauciones en sus actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.