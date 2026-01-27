El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevén intervalos de tormenta que podrían intensificar la precipitación.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4 y los 13 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo a 10 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 4 grados por la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una atmósfera fría y húmeda.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 76 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 20-30 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es importante tener precaución, ya que las ráfagas de viento podrían ser intensas, especialmente durante las tormentas.

La probabilidad de tormenta es alta, con un 85% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes de Tui deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. La acumulación de precipitación podría ser significativa, con valores que alcanzan hasta 2 mm en algunos periodos.

A lo largo de la tarde, aunque las lluvias podrían disminuir, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con algunas mejoras temporales hacia la noche. Sin embargo, se recomienda a la población que mantenga precaución al desplazarse, ya que las condiciones del tiempo podrían cambiar rápidamente. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras del día.

En resumen, el tiempo en Tui para hoy será predominantemente lluvioso y tormentoso, con temperaturas frescas y un viento fuerte que acentuará la sensación de frío. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las inclemencias del tiempo.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas, cuando se espera la mayor actividad de tormentas.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 13 mm en total a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.