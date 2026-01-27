El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Durante estos intervalos, se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en total.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde. A medida que avance el día, las temperaturas tenderán a descender, alcanzando un mínimo de 5 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa será alta, rondando entre el 60% y el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 57 km/h, principalmente del sector oeste y suroeste. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas. Las ráfagas de viento, combinadas con la lluvia, podrían provocar un ambiente inestable, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con momentos de tormenta y lluvia escasa. Las condiciones meteorológicas serán propicias para la formación de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 95% en los mismos periodos críticos. Esto sugiere que los residentes de Tomiño deben estar preparados para posibles interrupciones en sus actividades diarias debido a las inclemencias del tiempo.

En cuanto a la nieve, no se anticipa acumulación en la zona, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias persistentes y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias y evite actividades al aire libre durante los momentos de mayor inclemencia.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica un inicio de día inestable. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al amanecer, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevén intervalos de tormenta que podrían intensificar la precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.