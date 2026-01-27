El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente gris y húmedo, con tormentas que podrían traer consigo lluvias escasas pero constantes. La probabilidad de precipitación es del 100% durante los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando un mínimo de 4 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser aún más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 65 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Los conductores deben tener precaución y estar atentos a posibles deslizamientos de tierra en áreas propensas.

A lo largo del día, las tormentas serán una constante, con una probabilidad de tormenta del 95% en los periodos más críticos. Esto significa que es muy probable que se produzcan descargas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre. Se aconseja a los residentes que eviten salir a la calle si no es necesario y que busquen refugio en lugares seguros durante las tormentas.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias pueden disminuir ligeramente, la posibilidad de chubascos es alta. La noche traerá consigo temperaturas aún más frías, con mínimas que podrían descender a 4 grados. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea notablemente más baja, por lo que es recomendable mantenerse abrigado.

En resumen, el día de hoy en Soutomaior se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias, temperaturas frescas y un viento fuerte. Es un día para permanecer en casa y evitar salir a menos que sea absolutamente necesario.

