El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 1 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 13 grados, descendiendo a 12 grados durante la tarde. Por la noche, las mínimas se situarán en torno a los 7 grados, lo que sugiere un ambiente frío y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 70% durante la mayor parte de la jornada. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta los 59 km/h desde el sur. A lo largo del día, el viento se mantendrá activo, con rachas que oscilarán entre 15 y 56 km/h, predominando la dirección del viento del sur y suroeste. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes persistirán. Las condiciones climáticas invitan a los residentes y visitantes a planificar sus actividades con precaución, optando por interiores o actividades que no dependan del buen tiempo.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% y una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.