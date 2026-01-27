El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las primeras horas de la tarde.

A lo largo de la jornada, se prevén intervalos de tormenta, especialmente en las horas centrales del día, donde la probabilidad de tormenta también se sitúa en un alto 95%. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total, siendo más intensas en la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 80-95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h en los momentos más fuertes. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Las velocidades del viento serán más moderadas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que avance el día, lo que podría afectar la percepción térmica.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya ligeramente. Sin embargo, no se descartan nuevas tormentas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde la probabilidad de tormenta se mantiene alta. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando mínimos de 5 grados .

Es recomendable que los habitantes de Salvaterra de Miño tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de tormentas y lluvias. Se aconseja el uso de ropa adecuada para el tiempo y estar atentos a posibles alertas meteorológicas que puedan emitirse a lo largo del día. La jornada se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deberían ser limitadas debido a las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.