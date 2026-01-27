El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de enero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 13 mm en total a lo largo del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , siendo más frescas durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura baje a 6 grados. La sensación térmica podría ser aún más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 97% en las horas de la tarde. Esto generará un ambiente húmedo y frío, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para evitar el malestar por el frío.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-15 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.
A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad y tormentas ligeras. Las condiciones de tormenta serán más probables en la mañana y la tarde, con una probabilidad de tormenta del 95% en esos periodos. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, aunque se espera que la lluvia sea escasa en comparación con las primeras horas del día.
En resumen, hoy en Salceda de Caselas se anticipa un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es aconsejable que los habitantes tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para garantizar la seguridad y el bienestar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.
