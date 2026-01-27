El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . En las primeras horas del día, se espera una temperatura de 13 grados, que descenderá a 7 grados por la tarde. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 94%, creará una sensación de frío que podría ser notable, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 53 km/h en rachas máximas. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las tormentas, y es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas.

A medida que avance el día, las condiciones de cielo cubierto persistirán, con intervalos de nubosidad y lluvias intermitentes. La tarde traerá consigo un aumento en la intensidad de las precipitaciones, con valores que podrían llegar a 6 mm en total. Las tormentas serán más frecuentes entre las 1 y las 7 de la tarde, por lo que se aconseja evitar actividades al aire libre durante esos periodos.

La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría afectar la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son. La combinación de viento, lluvia y temperaturas bajas podría resultar en un día incómodo, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente y estén preparados para cambios bruscos en el tiempo.

En resumen, Ribadumia experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar personal.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.