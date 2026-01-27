El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , siendo más frescas durante la tarde y la noche. En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 14 grados, pero a medida que avance el día, se espera un descenso gradual, alcanzando los 5 grados hacia la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este factor, combinado con las temperaturas bajas, hará que los ciudadanos sientan un ambiente más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 65 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar incomodidad y afectar actividades al aire libre. Las rachas más fuertes se esperan en la mañana, disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% en varios periodos del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la mañana y la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las medidas necesarias para protegerse de las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.