El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de enero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 14 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando mínimos de 4 grados por la noche.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que la precipitación acumulada durante el día será de aproximadamente 5 mm, con chubascos intermitentes que podrían ser intensos en algunos momentos. La lluvia comenzará a ser más notable a partir de la mañana, con una ligera disminución hacia la tarde, aunque no se descartan nuevas tormentas.
La humedad relativa se mantendrá elevada, oscilando entre el 80% y el 96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Los vientos soplarán predominantemente del suroeste, alcanzando velocidades de hasta 48 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en momentos de tormenta. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas.
A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, aunque las probabilidades de tormenta se mantendrán. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.
En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve en la mayoría de los periodos. Sin embargo, existe una probabilidad del 40% de que se produzcan nevadas ligeras en las primeras horas del día, especialmente en zonas de mayor altitud.
Los habitantes de Pontevedra deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de tormentas y lluvias. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas descenderán a medida que avance la tarde. La puesta de sol se espera para las 18:42, momento en el que las condiciones meteorológicas podrían comenzar a estabilizarse ligeramente, aunque la posibilidad de lluvias persistirá.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.
