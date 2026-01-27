El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

Hoy, 27 de enero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de tormenta es alta, alcanzando un 95% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles interrupciones y precauciones en sus actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 13 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana y descendiendo a medida que avanza el día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas y rondando el 90% en la tarde. Esto, combinado con el viento del suroeste que soplará a velocidades de hasta 50 km/h, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La precipitación acumulada se prevé que sea considerable, con valores que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas del día. A medida que la jornada avanza, se espera que la lluvia sea intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas. Los intervalos de lluvia escasa continuarán a lo largo del día, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

El viento, que soplará predominantemente del suroeste, alcanzará rachas de hasta 50 km/h, lo que podría causar molestias y complicaciones en el tráfico. Es recomendable que los peatones y ciclistas tomen precauciones adicionales al desplazarse por la localidad. Las ráfagas de viento también podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras y árboles, por lo que se aconseja evitar áreas con árboles grandes o estructuras inestables.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de tormentas. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , lo que contribuirá a un ambiente frío y húmedo. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre hasta que las condiciones mejoren.

En resumen, Pontecesures enfrentará un día complicado desde el punto de vista meteorológico, con tormentas, lluvia y viento fuerte que demandarán precaución y preparación por parte de todos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.