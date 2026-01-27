El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos del día. Se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 11 mm en total, siendo más intensas en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , comenzando con un ambiente relativamente fresco por la mañana, donde se registrarán mínimas de 6 grados. A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo, alcanzando su punto más bajo en la tarde, con mínimas de 5 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad elevada, que se mantendrá en torno al 87% a lo largo de la jornada.

El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la lluvia persistente.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor inestabilidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Ponteareas deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas y lluvias intensas.

A lo largo del día, se prevén intervalos de nubes altas, pero la tendencia general será hacia un cielo cubierto, con escasas oportunidades de que el sol se asome. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

Es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, utilizando ropa adecuada para la lluvia y evitando actividades al aire libre que puedan verse comprometidas por el mal tiempo. La situación meteorológica sugiere que es un buen día para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse informado sobre cualquier cambio en las condiciones climáticas.

