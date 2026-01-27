El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Poio según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se intensificarán en los periodos iniciales del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al inicio, descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando mínimos de 4 grados hacia la noche.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 5 mm, con episodios de lluvia escasa en algunos momentos. Las tormentas también traerán consigo un aumento en la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, rondando el 96% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 48 km/h en los momentos más intensos. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. En los periodos de mayor actividad, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 73 km/h, lo que podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad en las áreas más expuestas.
A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes. Las temperaturas continuarán descendiendo, y se espera que al final del día se sitúen en torno a los 4 grados. La combinación de la baja temperatura, la alta humedad y el viento fuerte podría hacer que la sensación térmica sea considerablemente más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente y tomen precauciones si deben salir.
En resumen, el día de hoy en Poio se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y tormentas, altas probabilidades de lluvia y un viento fuerte que podría complicar las actividades al aire libre. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y actuar con precaución.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento
- Sonia Contera, catedrática de Física en Oxford: «La ciencia actual no puede resolver las preguntas más fundamentales»