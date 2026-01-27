El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 3 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. Por la tarde, se prevé que la temperatura mínima alcance los 3 grados, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 94% a 100% durante gran parte del día.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones climáticas de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más frescas de la tarde y la noche.

En cuanto a la nieve, no se anticipan acumulaciones significativas, aunque se registrarán algunas nevadas escasas en las horas de la tarde, con una probabilidad del 55% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto podría generar un ambiente invernal, aunque no se espera que afecte de manera considerable las actividades diarias.

La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente debido a la inestabilidad atmosférica.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una taza de café caliente mientras se observa el paisaje invernal desde la ventana.

