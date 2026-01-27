El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 7 mm, con intervalos de lluvia más intensos entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Durante estos periodos, se espera que la lluvia sea acompañada de tormentas, con una probabilidad de tormenta del 95%.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 50 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Las velocidades del viento oscilarán entre 15 y 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pero se mantendrá predominantemente del sur y suroeste.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente durante las primeras horas del día. Los conductores deben tener precaución en las carreteras, ya que las condiciones podrían volverse resbaladizas debido a la acumulación de agua.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia escasa y tormentas aisladas. La temperatura se mantendrá entre los 8 y 10 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir. La jornada concluirá con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, manteniendo la tendencia de un día invernal y húmedo en Oia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.