El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica un inicio de día inestable. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al amanecer, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo adversas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que las lluvias serán casi inevitables. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 4 mm en las primeras horas, con intervalos de lluvia que se prolongarán hasta la tarde. En particular, se anticipan tormentas entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar momentos de intensidad en las lluvias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 56 km/h desde el sur. A lo largo del día, la dirección del viento variará, predominando del suroeste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 37 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de mayor viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto, combinado con las bajas temperaturas y las lluvias, podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo habitual.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas oscilarán entre 8 y 10 grados, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 95% durante las horas críticas, lo que refuerza la necesidad de estar preparados para condiciones climáticas severas.

En resumen, O Rosal experimentará un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.