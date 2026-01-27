El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C al inicio del día, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 4°C por la noche. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará hasta un 99% en las primeras horas, generará una sensación de frío considerable. La humedad se mantendrá alta durante todo el día, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Sin embargo, se espera que en algunos momentos, especialmente entre las 15:00 y las 16:00, el viento pueda intensificarse nuevamente, alcanzando velocidades de hasta 46 km/h. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en combinación con la lluvia, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que avance el día, las tormentas se concentrarán en las horas centrales, con una probabilidad de tormenta del 95% en los mismos periodos de alta precipitación. Los intervalos nubosos con lluvia escasa también se presentarán, lo que sugiere que, aunque habrá momentos de lluvia intensa, también habrá breves pausas en las que la lluvia podría disminuir.

Es recomendable que los residentes de O Porriño tomen precauciones, especialmente si planean salir. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y bajas temperaturas podría hacer que el día sea incómodo, por lo que es mejor planificar actividades en interiores siempre que sea posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.