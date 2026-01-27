El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 7 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando un mínimo de 7 grados hacia la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, lo que puede resultar en un ambiente húmedo y fresco, especialmente con la alta humedad relativa que se prevé, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se anticipa que las rachas de viento alcancen hasta 59 km/h, con dirección predominante del sur y suroeste. Esto puede generar sensaciones térmicas más frías, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad muy densa. La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la actividad eléctrica podría ser un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes se encuentren en áreas abiertas o en la costa.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones climáticas adversas y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.