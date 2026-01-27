El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 7 y 14 grados , siendo más baja durante la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más aguda.

Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta los 57 km/h, principalmente del sur y suroeste. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, con ráfagas más intensas en la mañana y la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, con los momentos más intensos de lluvia esperados entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante estos periodos, la probabilidad de tormentas también se sitúa en un 95%, lo que sugiere que los habitantes de Nigrán deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de 7 grados . El cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir, la posibilidad de chubascos aislados persistirá. La visibilidad podría verse afectada por la combinación de lluvia y viento, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Es un día para mantenerse abrigado y estar atento a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.