El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al inicio del día, descendiendo gradualmente a medida que avancen las horas, alcanzando mínimos de 4 grados hacia la noche.

A lo largo de la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, aunque la probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando un 95% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Esto sugiere que, aunque las precipitaciones no sean intensas, la posibilidad de tormentas eléctricas podría complicar la situación, especialmente para actividades al aire libre o desplazamientos en carretera.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 97% y bajando ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 62 km/h en las primeras horas, lo que podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 8 grados . Las precipitaciones continuarán, aunque se espera que sean más ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% en los periodos de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Mos necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, con temperaturas que descenderán a 4 grados y una humedad que podría alcanzar hasta el 97% nuevamente. La lluvia podría cesar hacia el final del día, pero el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar paso a un ambiente frío y húmedo.

En resumen, el día de hoy en Mos se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir y que esté atenta a posibles alertas meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.