El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , siendo más frescas durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura baje a 5 grados.

La precipitación acumulada durante el día podría alcanzar hasta 2 mm, con intervalos de lluvia más intensos en la mañana y la tarde. En particular, se anticipa que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de tormenta también será alta, alcanzando un 95%. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes altas y muy nuboso en algunas horas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, especialmente durante los periodos de tormenta, por lo que se recomienda precaución al conducir o realizar actividades al aire libre.

En la tarde, aunque la lluvia podría disminuir ligeramente, las condiciones seguirán siendo inestables, con la posibilidad de chubascos intermitentes. La temperatura mínima se registrará en las horas de la tarde, cuando el termómetro podría bajar hasta los 4 grados.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable llevar ropa adecuada y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo. La combinación de lluvia, viento y bajas temperaturas puede hacer que la experiencia sea incómoda si no se toman las precauciones necesarias. En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con un tiempo que invita a permanecer en interiores y disfrutar de actividades acogedoras.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.