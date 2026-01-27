El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que es probable que se produzcan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente adversas.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 14 grados . En las primeras horas, se espera una temperatura de 14 grados, que descenderá a 11 grados hacia el mediodía. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 8 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la lluvia y el viento.
Hablando del viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Los vientos del suroeste son típicos en esta época del año y pueden traer consigo un aumento en la humedad relativa, que se espera que alcance niveles del 86% en la mañana y se mantenga alrededor del 80% durante el resto del día.
La humedad relativa alta, combinada con las temperaturas frescas y las lluvias, puede generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Moaña que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta, que se extienden desde la mañana hasta la tarde.
En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por las lluvias, especialmente en las áreas más expuestas al viento. Los intervalos nubosos y la presencia de nubes altas también pueden limitar la visibilidad en algunos momentos del día.
En resumen, el tiempo en Moaña para hoy será mayormente cubierto con tormentas y lluvias, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.
