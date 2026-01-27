El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% y una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, que abarcan desde la madrugada hasta la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 13 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 13 grados, descendiendo a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 6 grados por la tarde. Esta caída en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa, que rondará el 95% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 75% durante el resto del día, contribuirá a una sensación térmica más fría de lo habitual.

Las precipitaciones serán un factor importante a lo largo del día, con acumulados que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más intensas. Las lluvias comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con intervalos nubosos que traerán consigo chubascos intermitentes. La lluvia será más intensa entre las 13:00 y las 19:00, cuando se prevé que se registren los mayores volúmenes de agua.

El viento también jugará un papel relevante en la jornada, soplando predominantemente del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 56 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento se moderará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias disminuirán, la posibilidad de tormentas seguirá presente. La temperatura nocturna caerá a alrededor de 6 grados, lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

Es recomendable que los residentes de Meis tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir. Llevar paraguas y abrigarse adecuadamente será esencial para enfrentar el día. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que será un día en el que se debe priorizar la seguridad y el confort.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.