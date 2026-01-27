El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. En total, se espera una acumulación de precipitaciones que podría llegar a 2 mm, con los momentos más intensos de lluvia previstos entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, soplando principalmente del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 70% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas y el viento, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Meaño abrigarse adecuadamente si planean salir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de tormentas. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados en las horas de la tarde, lo que podría resultar incómodo para quienes no estén preparados para las condiciones climáticas adversas.

En resumen, hoy en Meaño se anticipa un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día para estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.

