El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% y una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y los 13 grados . En la mañana, se espera una temperatura de 13 grados, que descenderá gradualmente a 10 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 91% en las primeras horas y descenderá a un 75% hacia el final del día. Esto puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 57 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25-30 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente ventoso y fresco. Los ciudadanos deben tener precaución, especialmente en áreas expuestas, ya que las ráfagas de viento podrían ser intensas.

La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 6 mm, con picos de lluvia más intensos en las horas centrales de la tarde. Aunque las lluvias no serán continuas, la posibilidad de tormentas puede generar momentos de fuerte actividad eléctrica, por lo que se aconseja evitar actividades al aire libre durante los periodos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá a 5 grados hacia el final del día, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. En resumen, se prevé un día inestable y fresco en Marín, con la necesidad de estar preparados para las inclemencias del tiempo.

