El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las lluvias podrían ser intensas en estos intervalos, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y los 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 63 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá notable, con rachas que rondarán los 30 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras.

La combinación de tormentas, lluvias y viento fuerte podría afectar las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los residentes y visitantes de A Illa de Arousa. Es aconsejable mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, y la humedad comenzará a descender, lo que podría ofrecer un respiro en comparación con las horas más frías de la mañana. Sin embargo, la posibilidad de lluvias persistirá hasta bien entrada la noche, por lo que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día de hoy en A Illa de Arousa se presenta como un día de clima invernal, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias, acompañado de un viento notable que podría afectar la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.