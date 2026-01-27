El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes.

La precipitación acumulada durante las primeras horas se estima en 7 mm, y se espera que continúe a lo largo del día, con intervalos de lluvia que podrían sumar hasta 1 mm en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de A Guarda necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 68 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de 50 km/h en la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y bajando gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 60%. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar un ambiente bastante frío y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes deban salir.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta también es alta, con un 95% en los periodos de mayor actividad. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde.

En resumen, el día en A Guarda se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias persistentes y un viento fuerte. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.