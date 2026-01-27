El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas, cuando se espera la mayor actividad de tormentas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 6 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 13 grados, que irán descendiendo a medida que avance el día, alcanzando mínimas de 6 grados hacia la noche. Esta caída en la temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 80%, generará una sensación de frío que podría ser notable, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se registren entre 0.1 y 1 milímetro de lluvia en diferentes momentos del día, siendo más probable que se produzcan en las horas centrales. La lluvia será ligera, pero constante, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas donde el drenaje pueda ser insuficiente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 66 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Esto podría causar molestias y dificultar actividades al aire libre, así como aumentar la sensación de frío. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, por lo que se recomienda asegurar objetos en exteriores que puedan ser arrastrados por el viento.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormenta se mantendrá alta. Los residentes de Gondomar deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre hasta que las condiciones mejoren. La jornada concluirá con un ocaso a las 18:43, marcando el final de un día marcado por la inestabilidad climática y la necesidad de precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.