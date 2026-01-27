El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y se espera que esta tendencia continúe durante el día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que indica que la lluvia será un fenómeno constante.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas en las horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la sensación térmica sea aún más baja, alcanzando valores negativos en algunos momentos, especialmente en las primeras horas. Esto se debe a la combinación de la humedad y el viento, que soplará desde el suroeste a velocidades que alcanzarán hasta 44 km/h, con ráfagas que podrían ser aún más intensas.

La precipitación acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que oscilan entre 0.3 y 10 mm en diferentes periodos. Las tormentas, que se prevén especialmente entre las 01:00 y las 19:00, traerán consigo no solo lluvia, sino también la posibilidad de tormentas eléctricas, con una probabilidad del 95% en los periodos más activos. Esto podría generar condiciones peligrosas, por lo que se recomienda a los residentes de Forcarei que tomen precauciones al salir.

En cuanto a la nieve, aunque no se anticipa una acumulación significativa, se registrarán algunas nevadas ligeras en las horas de la tarde, especialmente en las zonas más elevadas. La probabilidad de nieve es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre.

A lo largo del día, el viento será un factor importante a tener en cuenta. Con ráfagas que podrían superar los 79 km/h, se recomienda asegurar objetos en el exterior y tener precaución al conducir. Las condiciones climáticas adversas podrían generar interrupciones en el suministro eléctrico y en los servicios de transporte.

En resumen, el día de hoy en Forcarei se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias continuas, tormentas y un ambiente frío. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.