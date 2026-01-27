El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Hoy, 27 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que se prevén a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será un fenómeno constante. Se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 2 mm en las primeras horas, con intervalos de lluvia escasa en algunos momentos.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán por la tarde, alcanzando su mínimo en torno a las 23:00 horas. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las horas más críticas del día. Esto, combinado con el viento, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.
El viento soplará predominantemente del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se espera que las ráfagas más fuertes se mantengan en torno a los 35 km/h por la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de mayor inestabilidad. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. La situación meteorológica podría complicarse con la llegada de tormentas más intensas en la tarde, lo que podría llevar a la emisión de alertas por parte de las autoridades locales.
A lo largo del día, se recomienda a los residentes de Catoira que tomen precauciones, especialmente al conducir, ya que las condiciones de la carretera podrían verse afectadas por la lluvia constante. Además, es aconsejable evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad. La comunidad debe estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de seguridad para garantizar su bienestar en este día de clima severo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.
