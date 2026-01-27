El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Durante estos intervalos, se espera que las tormentas sean intensas, lo que podría generar acumulaciones significativas de agua.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 2 y 11 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando solo 2 grados a las 18:00. La sensación térmica será aún más fría, con valores que podrían descender hasta -3 grados en algunos momentos, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 80 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede provocar un aumento en la sensación de frío, así como la posibilidad de que se produzcan algunos daños menores, como la caída de ramas o la acumulación de agua en las calles.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 19:00 y la medianoche. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 2 y 4 mm en los periodos más críticos.

La nieve no se espera en A Cañiza, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que la situación meteorológica puede evolucionar rápidamente.

En resumen, se recomienda a los habitantes de A Cañiza que tomen precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios será clave para garantizar la seguridad personal y la de los demás.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.