El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por condiciones meteorológicas adversas, con un cielo predominantemente cubierto y la presencia de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Durante estos intervalos, se espera que las tormentas sean intensas, lo que podría generar acumulaciones significativas de agua.
Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 2 y 11 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando solo 2 grados a las 18:00. La sensación térmica será aún más fría, con valores que podrían descender hasta -3 grados en algunos momentos, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 80 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede provocar un aumento en la sensación de frío, así como la posibilidad de que se produzcan algunos daños menores, como la caída de ramas o la acumulación de agua en las calles.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 19:00 y la medianoche. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 2 y 4 mm en los periodos más críticos.
La nieve no se espera en A Cañiza, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que la situación meteorológica puede evolucionar rápidamente.
En resumen, se recomienda a los habitantes de A Cañiza que tomen precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor actividad tormentosa. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar desplazamientos innecesarios será clave para garantizar la seguridad personal y la de los demás.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento
- Sonia Contera, catedrática de Física en Oxford: «La ciencia actual no puede resolver las preguntas más fundamentales»