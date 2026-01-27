El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas, cuando se prevén las mayores precipitaciones.

La temperatura durante el día oscilará entre los 7 y 14 grados , siendo más fresca en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán 14 grados, descendiendo a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un mínimo de 7 grados por la tarde. Esta variación de temperatura, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 80%, creará una sensación de frío que podría ser más intensa debido al viento.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 55 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se estabilizará en torno a los 20 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de frío. Los ciudadanos deben tener en cuenta estas condiciones al salir, ya que el viento puede hacer que las temperaturas se sientan aún más bajas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen alrededor de 6 mm en las primeras horas, con intervalos de lluvia más ligeros a lo largo del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con lluvias intermitentes. La combinación de tormentas y lluvias escasas podría generar condiciones de visibilidad reducida, por lo que se recomienda precaución al conducir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en la tarde, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. Esto es típico en días con tormentas, donde la combinación de calor y humedad puede resultar en un tiempo incómodo.

En resumen, los habitantes de Cangas deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.