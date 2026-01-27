El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en varios periodos del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados al inicio del día, descendiendo a 6 grados por la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación será un factor importante, con un total estimado de 2 mm en las primeras horas y 1 mm más en la tarde. A lo largo del día, se espera que la lluvia sea intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 10:00 y las 13:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes, ya que las tormentas pueden generar ráfagas de viento significativas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 63 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, lo que podría causar molestias y afectar actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se estabilizará, pero seguirá siendo notable, con ráfagas de hasta 39 km/h por la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en la mañana y descendiendo a un 71% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente indica el termómetro. Los habitantes de Cambados deben abrigarse adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frescas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera posibilidad de que las nubes se disipen un poco hacia la noche. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, lo que sugiere que es prudente estar atentos a las alertas meteorológicas. La puesta de sol se producirá a las 18:42, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un paisaje dramático bajo un cielo tormentoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.