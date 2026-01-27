El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y la noche. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de los 13 grados, pero descenderá a 5 grados por la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que alcanzará velocidades de hasta 51 km/h, principalmente del suroeste. Esto podría generar ráfagas que, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y húmeda. Esta combinación de factores puede resultar en una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. A lo largo del día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 95% en los periodos críticos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan tormentas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo. Las condiciones de viento también se mantendrán, lo que podría generar un ambiente inestable. Se recomienda a los residentes de Caldas de Reis que se mantengan informados sobre las condiciones climáticas y que eviten actividades al aire libre innecesarias durante los momentos de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.