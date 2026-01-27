El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente entre las 01:00 y las 19:00 horas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 14 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, descendiendo a 12 grados por la tarde. Las temperaturas más frescas se registrarán hacia la noche, cuando el termómetro podría bajar hasta los 7 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que se registren entre 1 y 6 litros por metro cuadrado, con picos de lluvia más intensos en las primeras horas del día. La lluvia será intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que la combinación de lluvia y tormentas podría generar situaciones complicadas en las carreteras y espacios al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 57 km/h, con dirección predominante del suroeste. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde el oleaje podría ser más fuerte. Los vientos serán más intensos en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente hacia la tarde y la noche.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, con algunas mejoras hacia la noche, aunque las probabilidades de tormenta se mantendrán. Los residentes de Bueu deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la recomendación de evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor riesgo de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.