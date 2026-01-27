El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

Hoy, 27 de enero de 2026, Baiona se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas que se extenderán a lo largo del día. La situación es crítica, ya que se espera que la probabilidad de precipitación alcance el 100% en varios periodos, lo que indica que la lluvia será casi inminente.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo a 11 grados durante la mañana y alcanzando un mínimo de 7 grados en la tarde. Esta combinación de temperaturas bajas y alta humedad, que rondará el 94% al inicio del día y se mantendrá por encima del 70% durante la mayor parte del tiempo, contribuirá a una sensación de frío intenso.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá considerable, con ráfagas de hasta 66 km/h en la tarde. Esto no solo aumentará la sensación de frío, sino que también podría generar condiciones peligrosas, especialmente para actividades al aire libre.

La lluvia será ligera en los primeros periodos, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera un incremento en la intensidad de las precipitaciones, alcanzando hasta 1 mm en la tarde. Las tormentas, que se prevén con una probabilidad del 95%, podrían traer consigo lluvias más intensas y, potencialmente, granizo.

Es recomendable que los residentes y visitantes de Baiona tomen precauciones. Se aconseja evitar actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Además, es importante estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y en el transporte debido a las tormentas y el viento fuerte.

En resumen, el día de hoy en Baiona se presenta como un desafío meteorológico, con cielos cubiertos, altas probabilidades de tormenta y lluvia, temperaturas frías y vientos fuertes. Manténganse informados y cuídense.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.