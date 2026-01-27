El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas en algunos momentos, pero se prevé que en general, la acumulación de agua será notable, alcanzando hasta 10 mm en total.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas en las horas de la tarde. La sensación térmica será aún más baja, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, donde se prevén valores de hasta 3 grados. Esto se debe a la combinación de la humedad y el viento, que alcanzará velocidades de hasta 36 km/h, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h, principalmente del suroeste.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad intensa y tormentas. La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos críticos, lo que sugiere que los habitantes de As Neves deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La tarde será especialmente propensa a tormentas, lo que podría generar un ambiente inestable.

En cuanto a la nieve, no se prevé acumulación en la zona, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, la posibilidad de que se produzcan algunas nevadas ligeras en áreas más elevadas no puede ser descartada, aunque la probabilidad es baja.

Los ciudadanos deben tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas. Se recomienda evitar actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frías puede generar condiciones incómodas y potencialmente peligrosas. Mantenerse informado y preparado será clave para enfrentar el día en As Neves.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-26T20:57:12.