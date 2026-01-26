El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que la lluvia comience a ser más intensa a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm. Las primeras gotas se sentirán en la mañana, con una precipitación escasa de 0.3 mm, pero a medida que el día avanza, la cantidad de lluvia aumentará, alcanzando hasta 5 mm en las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 90 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de tormenta, especialmente en la tarde y la noche, con una probabilidad de tormenta que se sitúa entre el 60% y el 80%. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y precauciones en la carretera debido a la combinación de lluvia y viento fuerte.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que la lluvia se intensifique, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

Es recomendable que los habitantes de Vilanova de Arousa se preparen para un día de mal tiempo. Se aconseja llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. Además, es prudente evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por las condiciones climáticas adversas. La combinación de lluvia, viento y tormenta podría hacer que el día sea incómodo, por lo que es mejor permanecer en casa si es posible.

En resumen, hoy será un día de cielo cubierto, con lluvias significativas y viento fuerte, lo que requerirá que los residentes tomen precauciones para garantizar su seguridad y comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.