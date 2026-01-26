El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 a 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para quienes buscan disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Desde la madrugada hasta la tarde, la lluvia será escasa, con acumulaciones que oscilarán entre 0.5 y 1 milímetro en las primeras horas. Sin embargo, a partir del mediodía, la intensidad de la lluvia aumentará, alcanzando hasta 5 milímetros en las horas pico, especialmente entre las 14:00 y las 18:00. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilagarcía necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 75 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas de mayor lluvia, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es un recordatorio de que, aunque las temperaturas no sean extremas, la combinación de viento y humedad puede resultar en un tiempo más severo.

En cuanto a la actividad tormentosa, hay una probabilidad del 60% de tormentas en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos eventos.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes que se avecinan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.