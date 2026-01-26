El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las precipitaciones aumenten. En las primeras horas, la lluvia será escasa, con acumulaciones que apenas alcanzarán los 0.1 mm. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, las lluvias se intensificarán, con pronósticos que indican acumulaciones de hasta 8 mm en total. Esto se debe a un sistema de tormentas que se aproxima, lo que incrementará la probabilidad de precipitaciones a un 100% en los periodos de la tarde y la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 92 km/h en las horas más intensas de la tormenta. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 34 km/h, lo que podría causar molestias y dificultar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es considerable, alcanzando un 75% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, se podrían experimentar tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga relativamente estable durante el día, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 15 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el malestar.

En resumen, hoy en Vilaboa se anticipa un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias significativas y vientos fuertes. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre si es posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.