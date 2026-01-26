El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 10-12 grados, ofreciendo un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las lluvias sean más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 7 mm entre las 20:00 y 21:00 horas. Las lluvias comenzarán de manera ligera en la mañana, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde, lo que podría generar un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esto es algo a tener en cuenta, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 80 km/h en las horas más activas del día. Este viento fuerte puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas en la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias intensas, sino también descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para quienes se encuentren en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo para la mayoría de las personas.

En resumen, hoy en Vila de Cruces se anticipa un día de cielos cubiertos, lluvias y viento fuerte, lo que sugiere que es mejor planificar actividades en interiores y estar preparados para condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.